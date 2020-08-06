Nippon Steel будет бороться за свои активы в Южной Корее

Nippon Steel будет бороться за свои активы в Южной Корее

Компания Nippon Steel Corp. заявила, что немедленно подаст апелляцию на решение окружного суда Южной Кореи об аресте активов, находящихся у японской компании в Южной Корее. Об этом сообщает SteelGuru. 

Nippon Steel понимает, что проблема бывших южнокорейских рабочих в военное время была полностью и окончательно решена в рамках двустороннего пакта о собственности и претензиях 1965 года, который является официальным соглашением между Японией и Южной Кореей и что компания будет надлежащим образом решать этот вопрос на основе дипломатических переговоров между Токио и Сеулом.

Заявление было получено после публикации, касающейся распоряжения об изъятии активов, которые вступили в силу в тот же день.

Постановление окружного суда было издано после того, как Верховный суд Южной Кореи распорядился, чтобы Nippon Steel в 2018 году выплатила компенсацию южнокорейцам, отправленным для работы в компании во время Второй мировой войны.

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