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2020-08-06
Прогноз падения ВВП Британии улучшен с 14% до 9,5%
Банк Англии улучшил свои прогнозы по сокращению экономики вследствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.
Фото: fdlx.com
Как изменился прогноз
Согласно предыдущему прогнозу, в 2020 году экономика Британии могла сократиться на 14%.
Теперь эксперты Банка улучшили этот прогноз до 9,5%.
В то же время даже такой результат будет самым крупным падением ВВП за последние 100 лет, отмечают в банке.
По прогнозу Банка, безработица на конец года может вырасти до 7,5%.
В 2021 году ожидается рост ВВП на 9%, в результате чего экономика вернется к уровню, на котором была до начала пандемии.
В 2022 году ВВП Великобритании может вырасти на 3,5%.
Ранее сообщалось
- ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года сократился на рекордные 12,1%, а стран ЕС — на 11,9%, что является самым большим падением за 25 лет, как ведется статистика.
- Больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем местах — Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно.