Золото дорожает на росте спроса на надежные активы

Стоимость золота растет в четверг утром на сохранении повышенного спроса на надежные активы. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги на бирже

По состоянию на 8.24 цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,52%, или на $10,6 - до $2047,9 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,89% — до $27,418 за унцию.

Спрос растет

Спрос на золото, которое уже перешагнуло отметку в 2 тысячи долларов за унцию, по-прежнему остается высоким.

Ситуация с коронавирусом беспокоит инвесторов, так как число зараженных растет с каждым днем, создавая риски для восстановления экономики.

Кроме того, инвесторы следят за развитием торговых отношений США и Китая.

По данным СМИ , 15 августа страны намерены провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения. В ближайшие дни министерство иностранных дел Тайваня ожидает визит на остров главы министерства здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.

В четверг поддержку стоимости золота также оказывает ослабление курса доллара. Падение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку цене металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Напомним