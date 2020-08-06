Золото дорожает на росте спроса на надежные активы

Стоимость золота растет в четверг утром на сохранении повышенного спроса на надежные активы. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Золото дорожает на росте спроса на надежные активы

Торги на бирже

По состоянию на 8.24 цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,52%, или на $10,6 - до $2047,9 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,89% — до $27,418 за унцию.

Спрос растет

Спрос на золото, которое уже перешагнуло отметку в 2 тысячи долларов за унцию, по-прежнему остается высоким.

Ситуация с коронавирусом беспокоит инвесторов, так как число зараженных растет с каждым днем, создавая риски для восстановления экономики.

Кроме того, инвесторы следят за развитием торговых отношений США и Китая.

По данным СМИ, 15 августа страны намерены провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения. В ближайшие дни министерство иностранных дел Тайваня ожидает визит на остров главы министерства здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.

В четверг поддержку стоимости золота также оказывает ослабление курса доллара. Падение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку цене металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Напомним

4 августа стоимость золота обновила исторический рекорд. Во время торгов на бирже Comex в Нью-Йорке, цена тройской унции драгоценного метала поднялась выше $2 тысяч. Так фьючерсы с поставкой в октябре доходили до $2000,25 за 31,10 грамма.

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