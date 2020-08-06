Благосостояние жителей Нью-Йорка сократилось. Город за полгода потерял более 30 000 миллионеров

Благосостояние жителей Нью-Йорка с начала года сократилось на 13% или на $336 млрд. По темпам падения совокупного богатства жителей Нью-Йорк занимает первое место среди других крупных городов США. Об этом пишет BusinessInsider.

Благосостояние жителей Нью-Йорка сократилось. Город за полгода потерял более 30 000 миллионеров

Города-лидеры по сокращению богатства

В Сан-Франциско – втором самом богатом городе США – сокращение совокупного богатства граждан составило 5% или $105 млрд с начала года.

По данным издания, количество миллионеров в Нью-Йорке за последние 6 месяцев сократилось на 32 400 человек до 347 500 человек.

Миллиардеров стало на пять меньше: теперь их 60.

Издание напоминает, что в марте Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии Covid-19 и многие жители покинули мегаполис.

«Не смотря на то, что США остаются самой богатой страной в мире, 30 млн американцев получают денежную помощь по безработице», — пишет BusinessInsider.

В общем, совокупное богатство американцев сократилось на 9% с начала года.

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