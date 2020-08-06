“Нафтогаз” анонсировал для потребителей газа новый тариф “Годовой”

&ldquo;Нафтогаз&rdquo; анонсировал для потребителей газа новый тариф &ldquo;Годовой&rdquo;

ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о возможности подключения нового тарифа “Годовой” для потребителей газа. Она составит 4,73 гривен/куб.м, и будет фиксированной на 12 месяцев

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте ГК “Нафтогаз”.

Как указано на сайте компании, новый тариф “Годовой” предназначен для людей, которые выступают “за прогнозируемые траты на газ”.

Новый тариф можно будет подключить в личном кабинете с 15 августа 2020 года.

Как ранее сообщала KV, ГК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в августе на 0,27 гривен/куб.м до 3,24 гривен/куб.м с НДС и без учета стоимости доставки. В компании объяснили, что цена газа выросла из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

Фото: Экономическая правда


Александр Кравченко, КиевВласть

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