Украина открывает двери для малайзийских инвесторов, - Кулеба

300 компаний обсудят сотрудничество в секторе пищевой промышленности и аграрных технологий.

Украина открывает двери для малайзийских инвесторов, - Кулеба
Фото: надано Дмитром Кулебою

15 сентября 2020 года состоится первая в истории Украины встреча представителей украинского и малайзийского бизнеса, которая будет посвящена пищевой промышленности и аграрным технологиям.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что этот форум является частью усилий по активизации продвижения украинского экспорта на азиатском направлении.

"Участие в этой встрече примут 300 компаний. Это очень большой форум. Малайзия - это перспективный рынок для украинских экспортеров. Поэтому мы и прилагаем столь значительные усилия для продвижения украинского экспорта в мире", - сказал министр.

По его словам, такая инициатива создается не только для продвижения интересов украинских экспортеров, но и в целом для экономики государства и украинских работников.

"Чем больше экспорт, тем больше возвращается денег в украинскую экономику, тем больше налогов уплачивается, а рабочих мест создается. Мы делаем это для благосостояния каждого украинца, вовлеченного в это направление экономики", - добавил Кулеба.

Форум состоится с участием членов Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины и малайзийских бизнес-кругов, входящих в организацию Matrade. Последняя - это национальное агентство по продвижению торговли Малайзии. Ключевой орган власти азиатской страны, который специализируется на продвижении экспорта и открытии внешних рынков.

Во встрече примут участие главный исполнительный директор Matrade Ван Латиф Ван Муса с малайзийской стороны и руководство СЭИ и МИД (Дмитрий Сеник) с украинской. Компании представят рынки своих стран, обсудят потенциал сотрудничества и наладят прямые контакты.

Напомним, в 2019 году специализированная торговая миссия украинских экспортеров пищевой промышленности посетила Малайзию, где представила отечественную продукцию.

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