В Канаде запускают проект по добыче меди выщелачиванием

В Канаде запускают проект по добыче меди выщелачиванием

Канадская компания Taseko Mines получила разрешения экологических органов американского штата Аризона на строительство установки по коммерческой добыче меди методом подземного выщелачивания на руднике Florence Copper.

Технология, которую использует Taseko, предусматривает закачку в подземные пласты воды и химикатов и извлечение на поверхность раствора медных солей. Производство катодной меди осуществляется на поверхности по обычному методу SX/EW.

Компания в третьем квартале 2018 г. построила пилотную установку и в апреле 2019 г. получила первую партию катодной меди, отвечающей американским стандартам. При этом исследования показали, что в этой местности используемая технология не приводит к загрязнению подземных вод.

Как заявляет Taseko, проект Florence Copper отличается крайне низким уровнем капитальных затрат. Кроме того, при подземном выщелачивании потребляется на 90% меньше воды и на 70% меньше энергии, чем при использовании традиционных технологий добычи меди.

Предполагается, что необычный рудник будет действовать на протяжении 20 лет. Средний объем производства меди прогнозируется на уровне 38,6 тыс. т в год.

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