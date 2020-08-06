Корейские металлурги корректируют планы в сторону снижения выплавки

Корейские металлурги корректируют планы в сторону снижения выплавки

Экономический кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса, заставляет южнокорейских металлургов пересматривать свои производственные планы на текущий год в сторону уменьшения.

Так, корпорация Posco, ранее ожидавшая сокращение производства стали в 2020 г. до 36,7 млн. т по сравнению с 38 млн. т годом ранее, снова пересмотрела свои планы, уменьшив их до 35,3 млн. т.

Как сообщает Posco, спрос со стороны ключевых клиентов — автозаводов, судоверфей и крупных строительных компаний — восстанавливается не так быстро, как прогнозировалось ранее.

Компания Hyundai Steel, второй по величине производитель стали в Корее, рассчитывала получить в 2020 г. около 21 млн т стали, но в первом полугодии выплавила лишь 9,8 млн. т. Как сообщает компания, в ближайшие месяцы она будет гибко подстраивать свои производственные планы к текущей обстановки, если восстановление экономики замедлится из-за коронавируса.

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