Украинцев, которые не имеют счетчиков, начнут отключать от газа

Украинцев начнут отключать от газа: кого коснется, и как избежать

Уже со следующего 2021 года тех украинцев, которые не имеют счетчиков на газ, начнут отключать от газоснабжения. Такая новость ошарашит многих, однако, разговоры об этом ведутся больше года, и у граждан было время обустроить в своих квартирах и домах счетчики.

Многие украинцы отказываются устанавливать счетчики, поскольку им выгоднее платить по средней норме потребления (сейчас – 3,28 кубометра на человека, если есть горячее водоснабжение, и 5,39 кубов, если нема), чем за фактически потребленные объемы. Однако, с нового года таких поблажек уже не будет.

В частности, на сайте "Николаевгаза" появилось объявление о том, что если их клиенты до конца года не обратятся с просьбой установить прибор учета газа за счет компании, им все равно придется это сделать, как того требует Закон, "чтобы не остаться без газа, но со следующего года уже за свой счет".

По словам экспертов, отключение газа - это уже крайний шаг, на который газовщики может быть сами и не пойдут, но риск есть. В законе прописано, что с января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, нельзя поставлять газ.

"С этим у нас полный коллапс. Здесь большая вина НКРЭКУ и недоработки правительства. Однако у меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат", – сказал первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко.

В августе цена на газ для бытовых потребителей выросла на 270 грн, по сравнению с июлем.

Ранее прогнозировалось, что грядущей зимой цена на газ будет на 20%, а то и на 30% меньше, чем зимой 2019 года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионовДругие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов
В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" БогуслаевуВ Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву
Блок рекламы


Похожие новости
В украинских ПХГ находится рекордное количество газаВ украинских ПХГ находится рекордное количество газа
Повторный запуск ОПЗ в случае остановки обойдется в $1 млн и 3 млн кубометров газа, - директор завода СиницаПовторный запуск ОПЗ в случае остановки обойдется в $1 млн и 3 млн кубометров газа, - директор завода Синица
Компания Ахметова по поставкам электроэнергии получила лицензию на поставку газаКомпания Ахметова по поставкам электроэнергии получила лицензию на поставку газа
Впервые с марта цена газа в Европе превысила 100 долл. за тыс. кубометровВпервые с марта цена газа в Европе превысила 100 долл. за тыс. кубометров
Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”
Долги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардовДолги украинцев за коммуналку почти достигли 58 миллиардов
Европа сокращает закупку сжиженного газа второй месяц подрядЕвропа сокращает закупку сжиженного газа второй месяц подряд
Нафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населениюНафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населению
Украина накопила в ПХГ рекордные запасы газаУкраина накопила в ПХГ рекордные запасы газа
Более половины украинцев заявили об ухудшении экономического положенияБолее половины украинцев заявили об ухудшении экономического положения
Последние новости
Подгружаем последние новости