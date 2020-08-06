Украинцев, которые не имеют счетчиков, начнут отключать от газа

Уже со следующего 2021 года тех украинцев, которые не имеют счетчиков на газ, начнут отключать от газоснабжения. Такая новость ошарашит многих, однако, разговоры об этом ведутся больше года, и у граждан было время обустроить в своих квартирах и домах счетчики.

Многие украинцы отказываются устанавливать счетчики, поскольку им выгоднее платить по средней норме потребления (сейчас – 3,28 кубометра на человека, если есть горячее водоснабжение, и 5,39 кубов, если нема), чем за фактически потребленные объемы. Однако, с нового года таких поблажек уже не будет.

В частности, на сайте "Николаевгаза" появилось объявление о том, что если их клиенты до конца года не обратятся с просьбой установить прибор учета газа за счет компании, им все равно придется это сделать, как того требует Закон, "чтобы не остаться без газа, но со следующего года уже за свой счет".

По словам экспертов, отключение газа - это уже крайний шаг, на который газовщики может быть сами и не пойдут, но риск есть. В законе прописано, что с января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, нельзя поставлять газ.

"С этим у нас полный коллапс. Здесь большая вина НКРЭКУ и недоработки правительства. Однако у меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат", – сказал первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко.

В августе цена на газ для бытовых потребителей выросла на 270 грн, по сравнению с июлем.

Ранее прогнозировалось, что грядущей зимой цена на газ будет на 20%, а то и на 30% меньше, чем зимой 2019 года.