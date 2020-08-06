Коронавирус сильно ударил по горнопромышленникам Перу

Коронавирус сильно ударил по горнопромышленникам Перу

Карантин, объявленный правительством Перу в середине марта и продолжавшийся до мая, нанес значительный ущерб национальной горнодобывающей отрасли. Большинство рудников в стране были вынуждены простаивать полтора-два месяца и только к концу мая вернулись к нормальной работе.

По правительственным данным, в первой половине 2020 г. производство меди в стране из-за этого сократилось на 20,4% по сравнению с тем же периодом годичной давности, цинка — на 23,7%, а золота — на 34,7%. Для сравнения, в Чили коронавирус почти не повлиял на добычу меди.

В то же время, как отмечает Министерство горнодобывающей промышленности Перу, уже в июне ситуация улучшилась. Так, производство меди выросло на 40,8% по сравнению с маем до 180,8 тыс. т, а цинка было получено 119,2 тыс. т, что более чем в 4 раза превысило показатель месячной давности.

Если эпидемиологическая обстановка останется под контролем, правительство Перу ожидает восстановления отрасли до прошлогодних отметок во втором полугодии.

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