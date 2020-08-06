Американская Steel Dynamics купила в Мексике поставщика лома

Американская Steel Dynamics купила в Мексике поставщика лома

Американская металлургическая компания Steel Dynamics Inc. (SDI) сообщила о завершении сделки по приобретению мексиканской ломоперерабатывающей компании Zimmer. Сумма сделки не раскрывается.

Компания Zimmer управляет сетью из шести комплексов по переработке черного и цветного лома в Центральной и Северной Мексике. В прошлом году компания поставила клиентам около 450 тыс. т металлолома, но ее мощности, по оценкам SDI, достигают 1,8 млн т в год при условии переработки стороннего материала.

Приобретение Zimmer, о котором SDI заявила в марте текущего года, осуществлено с целью обеспечения сырьем нового завода американской компании, который строится в г. Синтоне на американо-мексиканской границе в штате Техас.

Стоимость проекта составляет около 1,9 млрд долл. Как сообщает SDI, ввод в строй предприятия мощностью 3 млн т в год, которое будет выплавлять сталь в электродуговых печах и производить листовой прокат, намечен на середину 2021 г. При этом эпидемия коронавируса пока не оказала никакого влияния на сроки.

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