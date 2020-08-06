В июле китайские металлурги нарастили выпуск нержавейки

В июле китайские металлурги нарастили выпуск нержавейки

В течение июля 2020 года китайские металлургические предприятия выплавили 2,71 млн. тонн нержавеющей стали. Увеличение объёмов к предыдущему месяцу - 7,68%, в годовом сопоставлении - 2%. Рост показателей наблюдается 4-й месяц подряд, сообщает Mysteel.

Производство стали 300-й серии, в частности, выросло к июню на 12,04%, в годовом сопоставлении - на 12,69% до 1,39 млн. тонн. Для 200-й стали прирост составил 2,42% до 0,868 млн. тонн, но в годовом сопоставлении показатели снизились на 14,86%. Производство 400-й стали составило около 0,453 млн. тонн - на 5,47% больше к предыдущему месяцу и на 11,85% в годовом соотношении.

Статистика Mysteel основана на данных 32 производителей нержавеющей стали КНР.

МинПром по материалам МеталлСервис

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