“Киевавтодор” отрапортовал о полном обеспечении солью и песком к началу нового зимнего сезона
Столица готовится к новому зимнему сезону. В связи с этим в КК “Киевавтодор” заявили, что львиная доля посыпальных материалов для улично-дорожной сети уже находится на складах подчиненных предприятий коммунальной корпорации.
Об этом
“Благодаря теплой зиме 2019-2020 годов есть значительная экономия посыпальных материалов. Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы будут использовать во время следующего осенне-зимнего периода”, – говорится в сообщении.
Согласно нормативам, для зимнего содержания предприятия корпорации обеспечены на середину лета почти на 94%.
Отмечается, что такая экономия позволила перераспределить финансы. Средства использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв. м, установление антипарковочных столбиков и тому подобное.
Как сообщала
Отметим, что с 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал
* КК “Київавтодор” (Код ЄДРПОУ:03359026)
Фото: КГГА