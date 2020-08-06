“Киевавтодор” отрапортовал о полном обеспечении солью и песком к началу нового зимнего сезона

Столица готовится к новому зимнему сезону. В связи с этим в КК “Киевавтодор” заявили, что львиная доля посыпальных материалов для улично-дорожной сети уже находится на складах подчиненных предприятий коммунальной корпорации.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Благодаря теплой зиме 2019-2020 годов есть значительная экономия посыпальных материалов. Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы будут использовать во время следующего осенне-зимнего периода”, – говорится в сообщении.

Согласно нормативам, для зимнего содержания предприятия корпорации обеспечены на середину лета почти на 94%.

Отмечается, что такая экономия позволила перераспределить финансы. Средства использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв. м, установление антипарковочных столбиков и тому подобное.

Как сообщала KV , во время прошедшей теплой зимы – с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года – КК “Киевавтодор” потратила на содержание автомобильных дорог и тротуаров в столице 395 млн гривен. При этом годом ранее “Киевавтодор” (*) на эти же нужды потратил 328 млн гривен.

Отметим, что с 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал Владимир Гузема . Киевский городской голова Виталий Кличко с 19 мая 2020 года возложил исполнение обязанностей гендиректора коммунальной корпорации на Александра Федоренко . Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев, который до этого и возглавлял “Киевавтодор”.

* КК “Київавтодор” (Код ЄДРПОУ:03359026)

Фото: КГГА