Книгу учета доходов ФОП отменили. Зеленский подписал закон

Президент подписал закон №786-ІХ, который, в частности, предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОПов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: epravda.com.ua

Что изменится для ФОПов

ФОПам I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме — бумажной или электронной — с указанием суммы дохода за месяц.

А ФОПы на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

«Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс, в частности, облегчает условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранили возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

Напомним