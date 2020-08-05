В июле из бюджета потратили 1,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

В июле было использовано 1,3 млрд гривен бюджетных средств на приобретение товаров и услуг для борьбы с #covid-19# в Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Фото: overclockers.ua

Сколько потратили в июле

«По данным Госказначейства, по состоянию на 30 июля, за счет бюджетов всех уровней провели платежи на сумму 4,5 млрд гривен: 1,7 млрд гривен из госбюджета и 2,8 млрд гривен из местных бюджетов на приобретение товаров и услуг для борьбы с #covid-19#. За июль потрачено 1,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Также в Минфине отметили, что постоянно мониторят бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения #covid-19#.

Напомним

Средства из фонда для борьбы с коронавирусом и его последствиями распределены, но потрачено из них только около 10%. Об этом заявил премьер-министр.

Перед этим в Минфине сообщали, что Кабинет министров по состоянию на 24 июля распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.