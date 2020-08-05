В июле из бюджета потратили 1,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

В июле было использовано 1,3 млрд гривен бюджетных средств на приобретение товаров и услуг для борьбы с #covid-19# в Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В июле из бюджета потратили 1,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом
Фото: overclockers.ua

Сколько потратили в июле

«По данным Госказначейства, по состоянию на 30 июля, за счет бюджетов всех уровней провели платежи на сумму 4,5 млрд гривен: 1,7 млрд гривен из госбюджета и 2,8 млрд гривен из местных бюджетов на приобретение товаров и услуг для борьбы с #covid-19#. За июль потрачено 1,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Также в Минфине отметили, что постоянно мониторят бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения #covid-19#.

Напомним

  • Средства из фонда для борьбы с коронавирусом и его последствиями распределены, но потрачено из них только около 10%. Об этом заявил премьер-министр.
  • Перед этим в Минфине сообщали, что Кабинет министров по состоянию на 24 июля распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.
  • Фонд для борьбы с коронавирусом и его последствиями создали в апреле. Сначала в него заклали 64,7 млрд грн, позже увеличили объем фонда до 66 млрд грн.
  • 16 млрд грн из фонда выделили для поддержки системы здравоохранения.
  • Для финансирования фонда по безработице ушло около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн выделено на помощь по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн Минсоцполитики выделено для физических лиц — предпринимателей с детьми в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим.

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