В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву

Остров с 1989 года имеет статус природного заповедника и может подпадать под ограничения.

В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца
Фото: corriere.it

Министерство культурного наследия Италии проверит документы о продаже острова Галлинара возле берегов Лигурии сыну экс-владельца "Мотор Сич" Александру Богуслаеву.

Об этом сообщает "theBabel" со ссылкой на издание IVG.

Отмечается, что сделку могут отменить, поскольку остров с 1989 года имеет статус природного заповедника и может подпадать под ограничения. Государство также может воспользоваться приоритетным правом на приобретение острова.

Итальянская власть считает остров важным с туристической точки зрения и не хочет, чтобы Богуслаев превратил его в закрытую застройку.

"Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", - отметил мэр города Албенга, который находится вблизи острова.

Напомним, 3 августа итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что остров Галлинара в итальянской Лигурии был продан за более чем 10 миллионов евро. Его купил сын бывшего владельца компании "Мотор Сич", экс-регионала Вячеслава Богуслаева.

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