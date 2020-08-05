В Италии проверят продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сич" Богуслаеву

Остров с 1989 года имеет статус природного заповедника и может подпадать под ограничения.

Министерство культурного наследия Италии проверит документы о продаже острова Галлинара возле берегов Лигурии сыну экс-владельца "Мотор Сич" Александру Богуслаеву.

Об этом сообщает "theBabel" со ссылкой на издание IVG.

Отмечается, что сделку могут отменить, поскольку остров с 1989 года имеет статус природного заповедника и может подпадать под ограничения. Государство также может воспользоваться приоритетным правом на приобретение острова.

Итальянская власть считает остров важным с туристической точки зрения и не хочет, чтобы Богуслаев превратил его в закрытую застройку.

"Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", - отметил мэр города Албенга, который находится вблизи острова.

Напомним, 3 августа итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что остров Галлинара в итальянской Лигурии был продан за более чем 10 миллионов евро. Его купил сын бывшего владельца компании "Мотор Сич", экс-регионала Вячеслава Богуслаева.