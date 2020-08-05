Из бюджета выделят 5,6 миллиона на жилье для переселенцев

Кабмин выделил 5,6 миллиона гривен на приобретение 18 квартир и одного дома для временного проживания примерно 55 внутренне перемещенных лиц. Такое распоряжение приняли на заседании правительства 5 августа, передает «Правительственный портал».

Из бюджета выделят 5,6 миллиона на жилье для переселенцев
Фото: zmina.info

Где купят квартиры

За счет средств субвенции приобретут жилье в населенных пунктах Донецкой области: город Краматорск — 10 квартир, город Покровск — 8 квартир и Запорожской области: город Приморск — 1 дом.

«Всего в 2020 году за счет средств субвенции планируется приобрести ориентировочно 66 квартир и 9 домов для временного проживания примерно 235 внутренне перемещенных лиц.

»Законом Украины о госбюджете по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» предусмотрены расходы бюджета в сумме 20 млн гривен, главным распорядителем которых является Минреинтеграции", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось

  • В июле было использовано 1,3 млрд гривен бюджетных средств на приобретение товаров и услуг для борьбы с covid-19 в Украине. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

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