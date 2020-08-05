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2020-08-05
В четверг, 6 августа, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)
Завтра, 6 августа, сезонные ярмарки пройдут в пяти районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.
Об этом
Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;
Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,
Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.
Фото:
Сергей Албул, КиевВласть