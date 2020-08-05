В четверг, 6 августа, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)

В четверг, 6 августа, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)

Завтра, 6 августа, сезонные ярмарки пройдут в пяти районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

Фото: bigmir.net 


Сергей Албул, КиевВласть

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