В четверг, 6 августа, ярмарки пройдут в пяти районах Киева (адреса)

Завтра, 6 августа, сезонные ярмарки пройдут в пяти районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.