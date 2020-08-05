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2020-08-05
Нацбанк опубликовал список банков — крупнейших должников
По состоянию на 1 июля 2020 года долги платежеспособных банков по рефинансированию НБУ составляли 9,2 млрд грн. За месяц они выросли до 12,7 млрд грн. Об этом говорится в
Фото: psm7.com
У каких банков самые крупные долги
Самые большие долги перед НБУ по рефинансу по состоянию на 1 июля 2020 имели банки:
- Пивденный — 2,3 млрд грн
- Альфа-Банк — 2 млрд грн
- Авангард — 900 млн грн.
Кроме того задолженность по рефинансированию имеют:
- Кредобанк — 650 млн грн;
- Аккордбанк — 630 млн грн;
- Райффайзен Банк Аваль — 400 млн грн;
- Индустриалбанк — 302 млн грн;
- МТБ Банк — 300 млн грн;
- Радабанк — 300 млн грн;
- Банк ? — 230 млн грн;
- Сич — 204 млн грн;
- ТАСкомбанк — 200 млн грн;
- Мисто Банк — 169 млн грн;
- МИБ — 139 млн грн;
- Украинский капитал — 96 млн грн;
- Кристалбанк — 91 млн грн;
- МетаБанк — 63,4 млн грн;
- CIB — 47,8 млн грн;
- Грант — 45 млн грн;
- Айбокс Банк — 40,9 млн грн;
- Глобус — 24 млн грн;
- Скай Банк — 21,6 млн грн;
- Мотор-Банк — 12,5 млн грн.
Общий долг
По состоянию на 31 июля общий долг платежеспособных банков по рефинансированию составил 12,7 млрд грн (неплатежеспособных — 36 млрд грн).
По состоянию на 1 июня он составлял 11,5 млрд грн, на 30 апреля — 2,1 млрд грн.
Ранее сообщалось
- 17 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте обнародовал обновленные данные обо всех заемщиках, руководителях и бывших акционерах неплатежеспособных банков, которые должны вернуть долги согласно решению судов.