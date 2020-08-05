Нацбанк опубликовал список банков — крупнейших должников

По состоянию на 1 июля 2020 года долги платежеспособных банков по рефинансированию НБУ составляли 9,2 млрд грн. За месяц они выросли до 12,7 млрд грн. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора на сайте НБУ.

Нацбанк опубликовал список банков — крупнейших должников
Фото: psm7.com

У каких банков самые крупные долги

Самые большие долги перед НБУ по рефинансу по состоянию на 1 июля 2020 имели банки:

  • Пивденный — 2,3 млрд грн
  • Альфа-Банк — 2 млрд грн
  • Авангард — 900 млн грн.

Кроме того задолженность по рефинансированию имеют:

  • Кредобанк — 650 млн грн;
  • Аккордбанк — 630 млн грн;
  • Райффайзен Банк Аваль — 400 млн грн;
  • Индустриалбанк — 302 млн грн;
  • МТБ Банк — 300 млн грн;
  • Радабанк — 300 млн грн;
  • Банк ? — 230 млн грн;
  • Сич — 204 млн грн;
  • ТАСкомбанк — 200 млн грн;
  • Мисто Банк — 169 млн грн;
  • МИБ — 139 млн грн;
  • Украинский капитал — 96 млн грн;
  • Кристалбанк — 91 млн грн;
  • МетаБанк — 63,4 млн грн;
  • CIB — 47,8 млн грн;
  • Грант — 45 млн грн;
  • Айбокс Банк — 40,9 млн грн;
  • Глобус — 24 млн грн;
  • Скай Банк — 21,6 млн грн;
  • Мотор-Банк — 12,5 млн грн.

Общий долг

По состоянию на 31 июля общий долг платежеспособных банков по рефинансированию составил 12,7 млрд грн (неплатежеспособных — 36 млрд грн).

По состоянию на 1 июня он составлял 11,5 млрд грн, на 30 апреля — 2,1 млрд грн.

Ранее сообщалось

  • 17 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте обнародовал обновленные данные обо всех заемщиках, руководителях и бывших акционерах неплатежеспособных банков, которые должны вернуть долги согласно решению судов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Коронавирус ударил по Booking. Компания уволит 4000 сотрудниковКоронавирус ударил по Booking. Компания уволит 4000 сотрудников
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)НБУ взялся за небанковский рынок: 20 компаний лишились лицензий (список)
В Нацбанке появился комитет по регулированию рынков небанковских финуслугВ Нацбанке появился комитет по регулированию рынков небанковских финуслуг
НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финмониторингаНБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финмониторинга
Из Нацбанка ушла директор Департамента коммуникацийИз Нацбанка ушла директор Департамента коммуникаций
Минфин сократил список банков для выплат бюджетникам и пенсионерамМинфин сократил список банков для выплат бюджетникам и пенсионерам
Прибыль банков сократилась на 23% в первом полугодииПрибыль банков сократилась на 23% в первом полугодии
Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 годНацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год
В НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетностьВ НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетность
НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениямиНБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями
Нацбанк подпишет Меморандум о взаимопонимании с IFC Всемирного банкаНацбанк подпишет Меморандум о взаимопонимании с IFC Всемирного банка
Последние новости
Подгружаем последние новости