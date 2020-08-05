Нацбанк опубликовал список банков — крупнейших должников

По состоянию на 1 июля 2020 года долги платежеспособных банков по рефинансированию НБУ составляли 9,2 млрд грн. За месяц они выросли до 12,7 млрд грн. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора на сайте НБУ.

Фото: psm7.com

У каких банков самые крупные долги

Самые большие долги перед НБУ по рефинансу по состоянию на 1 июля 2020 имели банки:

Пивденный — 2,3 млрд грн

Альфа-Банк — 2 млрд грн

Авангард — 900 млн грн.

Кроме того задолженность по рефинансированию имеют:

Кредобанк — 650 млн грн;

Аккордбанк — 630 млн грн;

Райффайзен Банк Аваль — 400 млн грн;

Индустриалбанк — 302 млн грн;

МТБ Банк — 300 млн грн;

Радабанк — 300 млн грн;

Банк ? — 230 млн грн;

Сич — 204 млн грн;

ТАСкомбанк — 200 млн грн;

Мисто Банк — 169 млн грн;

МИБ — 139 млн грн;

Украинский капитал — 96 млн грн;

Кристалбанк — 91 млн грн;

МетаБанк — 63,4 млн грн;

CIB — 47,8 млн грн;

Грант — 45 млн грн;

Айбокс Банк — 40,9 млн грн;

Глобус — 24 млн грн;

Скай Банк — 21,6 млн грн;

Мотор-Банк — 12,5 млн грн.

Общий долг

По состоянию на 31 июля общий долг платежеспособных банков по рефинансированию составил 12,7 млрд грн (неплатежеспособных — 36 млрд грн).

По состоянию на 1 июня он составлял 11,5 млрд грн, на 30 апреля — 2,1 млрд грн.

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