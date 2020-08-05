Укргаздобыча никак не запустит в работу 11 скважин из-за бюрократии

Укргаздобыча никак не запустит в работу 11 скважин из-за бюрократии

"Укргаздобыча" не может начать бурение 11 новых скважин из-за отсутствия официальных согласований со стороны государства. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Укринформ.

Из-за этого "Укргаздобыча" ежесуточно, по оценкам специалистов компании, недополучает около 1 млн кубометров газа и недополучает соответствующую прибыль.

В УГД отмечают, что в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в частности эксплуатации указанных скважин в феврале-марте 2020 года были выполнены все предусмотренные законодательством действия, в том числе подготовлены и переданы на рассмотрение уполномоченных органов все необходимые документы в рамках начатых процедур ОВОС.

"Учитывая ситуацию, вызванную коронавирусом, а также несовершенство действующего законодательства в сфере проведения ОВОС, в течение нескольких месяцев компания не может получить соответствующих выводов, которые бы позволяли начать работы на ряде новых объектов... Таким образом, с учетом уже потраченного времени, суммарные потенциальные потери газа компании из-за невозможности начать бурение достигнут 200 млн кубометров", - подсчитали в УГД.

МинПром


МинПром по материалам Укринформ

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