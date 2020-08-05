Другие потребности: Кабмин урезал выплаты на детей ФОПов на 48 миллионов

Кабинет министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн гривен. Эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу. Об этом пишет РБК.

Правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа.

Что поддержал Кабмин

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе «Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога».

Напомним

В начале мая начались выплаты помощи на детей ФОПов, возраст которых составляет до 10 лет.

По расчетам правительства, такие выплаты получат 414 тысяч детей с 337 тысяч семей в Украине.