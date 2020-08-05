Экономика Швеции сократилась на 8,6%

Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,6%, несмотря на то, что страна не вводила жесткий карантин. Об этом сообщает статистическое ведомство Швеции, пишет Европейская правда.

Экономика Швеции сократилась на 8,6%
Фото: dw.com

На сколько сократился ВВП

По предварительным данным, ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.

Что прогнозируют

«Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени», — отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.

Напомним

  • Швеция, в отличие от других стран Европы, вообще не вводила жесткий карантин и не «закрывала» экономику, ограничившись рекомендациями.
  • Больше всего от локдауна пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем месте — Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно

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