Экономика Швеции сократилась на 8,6%

Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,6%, несмотря на то, что страна не вводила жесткий карантин. Об этом сообщает статистическое ведомство Швеции, пишет Европейская правда.

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На сколько сократился ВВП

По предварительным данным, ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.

Что прогнозируют

«Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП , возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени», — отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.

Напомним