Экономика Швеции сократилась на 8,6%
Экономика Швеции во втором квартале 2020 года сократилась на 8,6%, несмотря на то, что страна не вводила жесткий карантин. Об этом сообщает статистическое ведомство Швеции, пишет Европейская правда.
На сколько сократился ВВП
По предварительным данным, ВВП страны во втором квартале 2020 года снизился на 8,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
Уточненные результаты должны обнародовать 28 августа.
Что прогнозируют
«Мы ожидаем, что дальше показатели экономической активности будут улучшаться, если не будет значительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако, учитывая значительное падение ВВП, возврат к уровню, который был до начала эпидемии, займет много времени», — отмечает старший экономист Swedbank Пернилла Йоханссон.
Напомним
- Швеция, в отличие от других стран Европы, вообще не вводила жесткий карантин и не «закрывала» экономику, ограничившись рекомендациями.
- Больше всего от локдауна пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем месте — Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно