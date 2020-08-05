"Нафтогаз" предупредил о росте цены на газ в августе

Все бытовые клиенты переведены на тариф "Месячный".

"Нафтогаз" предупредил о росте цены на газ в августе
Фото: humikus/Depositphotos

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" увеличила цену на газ для населения на 9,1% до 3,24 гривны/куб. м за август.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный». Цена газа выросла на 0,27 грн/куб .м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с завершением действия режима ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа) компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.

"Нафтогаз" объяснил, что тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все бытовые клиенты автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ.

Согласно тарифу, потребители могут сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

Напомним, в июле "Нафтогаз" увеличил цену на природный газ для населения на 7,2%, или на 155 грн/тыс. куб. м по сравнению с июнем - до 2 297,53 грн/тыс. куб. м.

Перед тем в компании несколько месяцев отчитывались о снижении цены на газ.

До 1 августа цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

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