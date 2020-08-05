Украина экспортировала 3 млн тонн зерна нового урожая

Украина экспортировала 3 млн тонн зерна нового урожая

Украина с начала нового маркетингового года по состоянию на 5 августа экспортировала 2,96 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 999 тысяч тонн меньше, чем на эту дату в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

Также уже экспортировано 1,46 млн тонн пшеницы (+ 47 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом), 1 млн тонн ячменя (+ 46 тысяч тонн), 490 тыс. тонн кукурузы (- 1,095 млн тонн), 20,9 тыс. тонн муки (- 6,3 тысячи тонн).

Напомним, в 2019/2020 маркетинговом году Украина экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего года.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
В Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХВ Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ
Блок рекламы


Похожие новости
В июле Бразилия экспортировала рекордный объем руды с начала годаВ июле Бразилия экспортировала рекордный объем руды с начала года
За 7 месяцев Украина сократила выплавку стали на 6,7%За 7 месяцев Украина сократила выплавку стали на 6,7%
Vale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн рудыVale намерена добыть в 2022 году не менее 400 млн тонн руды
В Украина растет выдача доступных кредитов, но не на развитие бизнесаВ Украина растет выдача доступных кредитов, но не на развитие бизнеса
Украина сняла запрет на экспорт медицинских масок, - торгпредУкраина сняла запрет на экспорт медицинских масок, - торгпред
Украина из-за карантина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимумаУкраина из-за карантина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимума
Во 2 квартале Vale произвела 84,5 тыс. тонн медиВо 2 квартале Vale произвела 84,5 тыс. тонн меди
Украина накопила в ПХГ рекордные запасы газаУкраина накопила в ПХГ рекордные запасы газа
Posco ожидает снижения цен на руду до 85-90 долл/тоннуPosco ожидает снижения цен на руду до 85-90 долл/тонну
Украина выкупит евробонды 2021-22 годов за счет еврооблигаций 2033Украина выкупит евробонды 2021-22 годов за счет еврооблигаций 2033
Последние новости
Подгружаем последние новости