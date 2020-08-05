Стоимость сделок M&A упала до 5-летнего минимума — исследование

Экономический спад, вызванный вспышкой вируса, привел к значительному падению рынка M&A в Украине в первом полугодии 2020 года. За 6 месяцев было заключено 25 соглашений, что на 43% меньше, чем аналогичный показатель 2019 года. Об этом говорится в результатах исследования KPMG в Украине «Радар M&A в Украине за первое полугодие 2020 года».

Падение рынка

На глобальном рынке M&A в первом полугодии 2020 года количество сделок сократилось на 32%, а их стоимость — на 53% ($0,9 трлн против $1,9 трлн).

Кто заключал сделки

Подавляющее большинство сделок на рынке M&A составили сделки с украинскими инвесторами. Однако иностранные инвесторы все еще остаются активными на рынке.

Среди наиболее крупных сделок – приобретение компанией DP World контейнерного терминала ТИС, а также бельгийским производителем промминералов Sibelco — украинских глинодобывающих компаний ООО «Евроминерал Украина» и «Курдюмовский завод кислотоупорных изделий».

Осуществлены сделки по приватизации и созданию ГЧП по концессии Херсонского морского порта и Специализированного морского порта «Ольвия», которые содержат инвестиционные обязательства на сумму 3,8 млрд гривен, а также первый полноценный сервисный контракт по повышению добычи между НАК «Нафтогаз Украины» и Expert Petroleum, который предусматривает инвестиции на сумму 1 млрд гривен в течение 5 лет действия контракта.

Что интересует инвесторов

В целом, как и в предыдущем году, в центре внимания инвесторов в первом полугодии 2020 года находились сельское хозяйство, недвижимость, транспорт и инфраструктура, инновации и новые технологии, на которые вместе приходится 91% стоимости всех заключенных сделок.

Влияние на рынок

Среди условий, которые влияют на восстановление рынка M&A в Украине, с одной стороны, стратегическое территориальное расположение между Европой, Ближним Востоком и Азией, что дает возможность использовать это преимущество в борьбе за новые цепочки поставок на глобальном рынке.

С другой, привлекательными являются высокообразованная и конкурентная рабочая сила, множество привлекательных объектов для инвестиций в частном секторе и растущие возможности для бизнеса через создание государственно-частного партнерства и приватизации.

Положительным фактором также является высокая устойчивость рынка M&A к экономическим кризисам.

Позитивное влияние на рынок также следует ожидать, учитывая принятые правительством Украины меры для поддержки реальной экономики и укрепления макрофинансовой стабильности страны.

В мировом масштабе росту рынка будут способствовать эффективные меры эпидемиологического контроля в сочетании с введенными налоговыми и экономическими мерами.

В частности, продление сроков выполнения обязательств перед регуляторами, введение кредитных каникул для заемщиков и предоставления дополнительного финансирования. Фондовые индексы в конце первого полугодия 2020 года уже восстановились до уровня, который лишь немного ниже докризисного.