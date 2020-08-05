Коронавирус ударил по Booking. Компания уволит 4000 сотрудников

Компания Booking уволит 25% штата из-за коронакризиса. Об этом во время видеоконференции с сотрудниками компании сообщил генеральный директор Гленн Фогель, рассказывает издание Bloomberg.

Коронавирус ударил по Booking. Компания уволит 4000 сотрудников

Что случилось

В связи с последствиями коронакризиса, Booking.com сократит 4000 сотрудников глобально. Всего в 2020 году в компании работают около 17 500 человек.

По словам генерального директора компании, последние пять месяцев — это «крупнейший социально-экономический кризис в нашей жизни».

Фогель также добавил, что пандемия сильно ударила по бизнесу Booking.com, а сама туристическая отрасль остается под «значительным давлением».

«Долгое время я надеялся, что этого не произойдет. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис оказал и будет продолжать оказывать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес», — заявил Фогель.

Напомним

Ранее сервис по бронированию жилья Airbn уволил 25% своих сотрудников — 1900 человек из 7500. Поскольку Airbnb сильно пострадал из-за пандемии, компании нужно менять бизнес-стратегию и жестко урезать расходы.

Сотрудникам выплатили зарплату за две недели и дополнительно выдали сумму, которую они зарабатывают за одну неделю работы, за каждый год в компании. А также запустили сайт с резюме уволенных сотрудников, чтобы помочь им в поиске новой работы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
В Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХВ Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ
Блок рекламы


Похожие новости
Компания Ярославского будет развивать "Мотор Сич" с китайскими инвесторамиКомпания Ярославского будет развивать "Мотор Сич" с китайскими инвесторами
Компания Ахметова по поставкам электроэнергии получила лицензию на поставку газаКомпания Ахметова по поставкам электроэнергии получила лицензию на поставку газа
ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в ФондеФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде
ArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в КливлендеArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в Кливленде
Китай импортировал алюминия на 4000% больше в годовом соотношенииКитай импортировал алюминия на 4000% больше в годовом соотношении
МАУ потеряла 60 млн долл. и сократит 900 сотрудниковМАУ потеряла 60 млн долл. и сократит 900 сотрудников
Из-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки сталиИз-за коронавируса Италия может потерять 15 % объемов выплавки стали
Из "коронавирусного" фонда потратили 10%, - ШмыгальИз "коронавирусного" фонда потратили 10%, - Шмыгаль
Скандинавские банки планируют сократить 10% сотрудниковСкандинавские банки планируют сократить 10% сотрудников
Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажахНемецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
Последние новости
Подгружаем последние новости