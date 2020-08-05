Коронавирус ударил по Booking. Компания уволит 4000 сотрудников

Компания Booking уволит 25% штата из-за коронакризиса. Об этом во время видеоконференции с сотрудниками компании сообщил генеральный директор Гленн Фогель, рассказывает издание Bloomberg.

Что случилось

В связи с последствиями коронакризиса, Booking.com сократит 4000 сотрудников глобально. Всего в 2020 году в компании работают около 17 500 человек.

По словам генерального директора компании, последние пять месяцев — это «крупнейший социально-экономический кризис в нашей жизни».

Фогель также добавил, что пандемия сильно ударила по бизнесу Booking.com, а сама туристическая отрасль остается под «значительным давлением».

«Долгое время я надеялся, что этого не произойдет. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис оказал и будет продолжать оказывать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес», — заявил Фогель.

Напомним

Ранее сервис по бронированию жилья Airbn уволил 25% своих сотрудников — 1900 человек из 7500. Поскольку Airbnb сильно пострадал из-за пандемии, компании нужно менять бизнес-стратегию и жестко урезать расходы.

Сотрудникам выплатили зарплату за две недели и дополнительно выдали сумму, которую они зарабатывают за одну неделю работы, за каждый год в компании. А также запустили сайт с резюме уволенных сотрудников, чтобы помочь им в поиске новой работы.