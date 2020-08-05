НБУ: денежные переводы в Украину начали расти

Объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил $856 млн. Это на 6,3% больше, чем в мае ($805 млн). Об этом говорится в сообщении НБУ.

НБУ: денежные переводы в Украину начали расти

Финансовые показатели

Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года

При этом в июне прошлого года объем переводов был 936 млн долларов. Таким образом, за последний год переводы упали на 8,5%.

Что учитывал НБУ

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июне 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено $219 млн. С начала года по неформальным каналам в Украину было переведено $1,8 млрд.

Данные по итогам квартала

По итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе за январь – $991 млн, за февраль – $994 млн и за март – $922 млн.

Напомним

  • По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.
  • Национальный банк пересмотрел прогноз ожидаемого объема переводов от трудовых мигрантов в Украину в 2020 году, снизив его с $12,5 до $10 млрд.

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