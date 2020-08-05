Доходы госбюджета: план перевыполнен, но доходы упали

В июле поступления общего фонда госбюджета составили 58 млрд грн при плане в 51,95 млрд грн — уровень выполнения плана составляет 111,6%, но по сравнению с июлем 2019 года доходы оказываются меньше на 10,1 млрд грн. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления КШЭ со ссылкой на данные Минфина.

Доходы госбюджета: план перевыполнен, но доходы упали

Сколько и откуда

Отмечается, что в июле 2020-го налоговые органы собрали в общий фонд госбюджета 29,63 млрд грн и выполнили план на 123,1%, но эта сумма все равно меньше на 7,32 млрд грн за поступления в июле прошлого года.

«Таможня выполнила в июле 2020 года план на 100,4%, и собрала в бюджет 25,63 млрд грн, но эта сумма на 3,36 млрд грн меньше, чем в июле 2019 года.

Идентичную ситуацию демонстрируют и данные по выполнению государственного бюджета вместе (по общему и специальному фонду): в июле план выполнен на 108%, фактические доходы составляют 69 млрд грн, план равен 63,8 млрд грн, но по сравнению с прошлым годом доходы меньше на 8,4 млрд грн», — говорится в сообщении.

Причина

«Ключевая причина этого парадокса (перевыполнение плана с одновременным значительным уменьшением доходов по сравнению с июлем 2019 года) — значительное уменьшение планов по поступлениям из-за изменений в закон о государственном бюджете, внесенными в апреле.

План доходов специального фонда в июле выполнен на 92,6%, (при фактических поступлениях — 10,97 мрлд грн), но по сравнению с этим же периодом прошлого года доходы выросли — на 1,73 млрд грн», — объясняют экономисты.

Основные показатели бюджета

  • Государственные доходы на 2020 год уменьшатся на 119,74 миллиарда гривен — это 11% всех доходов, которые ранее ожидали получить как в виде налогов, так и в качестве прибыли госкомпаний.
  • Дефицит бюджета предлагают увеличить более чем 3 раза — с 96,27 миллиарда гривен до 298,4 миллиарда гривен.
  • Расходы бюджета вырастут на 82,39 миллиарда гривен, из которых 64,67 миллиарда гривен составит специальный фонд противодействия коронавируса. Вместе с тем, львиная доля государственных расходов в бюджете сократится.
  • В Кабмине ожидают падения ВВП на 4,8% и номинальный ВВП на уровне 3 трлн 985 млрд грн.
  • Инфляция на конец года (декабрь к декабрю) — 11,6% (ранее 5,6%)
  • Уровень безработицы вырастет до 9,4%, а среднемесячная зарплата (брутто) составит 10,7 тыс. грн (-4,5% с учетом инфляции).
  • Ожидается снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд).

Напомним

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн — по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

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