НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финмониторинга

Нацбанк в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Какие банки получили штраф

Скай Банк — штраф в 300 000 грн наложен за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.

Банк Аркада получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками. Обошлось без денежного штрафа.

Банк Инвестиций и Сбережений оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.

Укрбудинвестбанк оштрафован на 200 000 грн за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Банк Глобус оштрафован на 200 000 грн за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Акордбанк оштрафован на 300 000 грн, за ненадлежащий контроль клиентских операций. Также банку направлено письменное предупреждение о нарушении требований санкционного законодательства.

Финкомпания

Также на 51 000 грн оштрафована Финансовая компания «Вей фор Пей» за несвоевременную подачу документов в НБУ и нарушения требований законодательства в сфере отмывания денег.