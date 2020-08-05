В июле металлурги увеличили закупку металлолома

В июле металлурги увеличили закупку металлолома

В июле поставки металлолома на украинские металлургические предприятия увеличились на 24,7%, до 238,5 тыс. тонн. Об этом сообщает ассоциация УАВтормет.

Из этого объема 152,3 тыс. тонн лома было поставлено на предприятия группы "Метинвест" и Днепровский металлургический комбинат, 41,5 тыс. тонн – на "Интерпайп Сталь", 28,8 тыс. тонн – на "АрселорМиттал Кривой Рог" и 15,9 тыс. тонн другим производителям.

Таким образом потребности металлургов в металлоломе в июле текущего года были обеспечены на 129,6%.

В целом за первые семь месяцев текущего года поставки металлолома на предприятия снизились на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,538 млн тонн. Потребности металлургов в ломе были обеспечены на 103,7%.

По данным УАВтормет, запасы металлолома на предприятиях по состоянию на 1 августа составляют 135-140 тыс. тонн.



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