Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн

Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн

Правительство одобрило проект распоряжения "Об утверждении финансового плана государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" на 2020 год.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Морские порты демонстрируют рост в условиях коронакризиса. Важно продолжать создавать условия для роста всей морской отрасли капитальные инвестиции Администрации морских портов на 2020 год запланированы в объеме 1 млрд 116 млн грн (без НДС)", - отметил В.Криклий.

Финансовым планом АМПУ на 2020 год предусматривается получение чистого дохода от реализации продукции в размере 7 млрд 487 млн ??грн, а также общие доходы в размере 7 млрд 962 млн грн. Вместе с тем, чистая прибыль предприятия планируется в размере 2 млрд 085 млн грн, а в государственный бюджет и целевые фонды предполагается направить 3 млрд 613 млн грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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