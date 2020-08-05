Hebei Steel будет разрабатывать железорудное месторождение в Перу

Компания HBIS Resources, подразделение китайской металлургической корпорации Hebei Iron & Steel (HBIS Group), подписало предварительное соглашение с другой китайской фирмой Zhongrong Xinda о совместной разработке железорудного месторождения Pampa de Pongo на юге Перу.



Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет около 2,2 млрд долл. По оценкам Министерства энергетики и рудников Перу, объем производства ЖРС может достигать 28,1 млн т в год. Также на руднике можно будет получать медь, кобальт и золото.



Предполагается, что в дальнейшем HBIS Resources и Zhongrong Xinda проведут переговоры о реализации проекта, включающего строительство ГОКа и морского порта. По данным перуанских властей, добыча руды может начаться уже в 2023 г.



В настоящее время производством ЖРС в Перу занимается китайская группа Shougang. Принадлежащая ей компания Shougang Hierro Peru добывает около 10 млн т руды в год. Но для Hebei Iron & Steel перуанский проект станет первой инвестицией в Латинской Америке.



