В украинских ПХГ находится рекордное количество газа

В украинских ПХГ находится рекордное количество газа

Объем топлива, который хранится подземных хранилищах газа (ПХГ) составил более 22 млрд куб. м по состоянию на начало августа, что стало историческим рекордом. 5,2 млрд из этого объема принадлежат иностранцам, сообщила госкомпания "Оператор ГТС Украины".

"Рост спроса в украинских газовых хранилищ со стороны иностранных трейдеров остается ключевым трендом в работе ПХГ за семь месяцев 2020 года. В начале августа общий запас природного газа достиг отметки в 22 млрд куб. м – самый высокий показатель для этого периода за годы независимой Украины. При этом компании-нерезиденты хранят в Украине 5,2 млрд куб. м газа – почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Таким образом украинские ПХГ становятся гарантом энергетической безопасности не только для Украины, но и для стран ЕС", – объяснили в компании.

Кроме того, нынешний объем топлива в ПХГ на 40% превышает прошлогодний. А "Оператор ГТС" ожидает, что на конец сезона закачки запас газа в ПХГ достигнет 25,5-26,5 млрд куб. м.

"Это станет самым высоким уровнем наполнения отечественных газохранилищ во времена независимой Украины", - резюмировали в компании.

Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ страна начала 11 марта. При этом в Кабмине уже сообщили, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.



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