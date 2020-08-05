Цена на золото впервые в истории поднялась выше $ 2000 за унцию

С начала 2020 года золото подорожало почти на 30%.

Во вторник, 4 августа, цена чистой тройской унции золота (31,1 г) впервые в истории преодолела символическую границу в 2000 долларов (2000,11 на нью-йоркской бирже Comex).

С начала 2020 года золото подорожало почти на 30 процентов, передает DW.

До этого рекордной была цена в 1 921,18 доллара за унцию после резкого подорожания драгоценных металлов в сентябре 2011 года.

Следует отметить, что в течение торгового дня цена на золото несколько упала.

Эксперты связывают рост с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Золото расценивают как способ защиты от инфляции и обесценивания валют.

По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, золото продолжит рост к новым максимумам. Этому будет способствовать снижение процентных ставок в США и востребованность золота как защитного актива.

В конце июля аналитики инвестбанка пересмотрели свой прогноз и повысили его до $ 2300 за унцию в течение ближайших 12 месяцев. В Goldman Sachs также повысили прогноз по ценам на серебро - от 22 до 30 долларов за унцию.