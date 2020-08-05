В июле Бразилия экспортировала рекордный объем руды с начала года

Согласно данным Министерства внешней торговли Бразилии , экспорт железной руды из страны составил в июле 34 млн тонн, что практически равно показателю аналогичного периода прошлого года, но является рекордным объемом в 2020 году.



Напомним, в первом полугодии Бразилия в среднем экспортировала 30,9 млн тонн руды в месяц. Эксперты отмечали, что Бразилия уже близка к уровню, который можно рассматривать как ее недавний обычный уровень поставок.



Как известно, высокие цены на железную руду вызваны снижением поставок в начале года из Бразилии в связи с плохой погодой и влиянием вируса COVID-19 на работу горнодобывающих предприятий.



Однако участники рынка ранее прогнозировали снижение цен на руду к концу года до 55-90 долл/тонну после того как Бразилия увеличит поставки на рынок.

