CISA прогнозирует рост потребления стали в Китае

CISA прогнозирует рост потребления стали в Китае

Согласно прогнозу China Iron and Steel Association, объёмы стального потребления в Китае по итогам текущего года составят около 969 млн. тонн - на 18 млн. тонн или 2% больше, чем было зафиксировано в 2019 году. Рост предполагается обеспечить за счёт сильных показателей II полугодия, сообщает SteelOrbis.

За I полугодие 2020 года объёмы стального потребления в КНР снизились на 22 млн. тонн или 5% в годовом сопоставлении до 432 млн. тонн. Прогноз на июль-декабрь составляет 537 млн. тонн, что на 40 млн. тонн или 8% больше показателей II полугодия 2019 года.

Общий спрос на продукцию китайских металлургических предприятий в 2020 году, включая внутреннее потребление и экспорт, достигнет 993 млн. тонн - на 9 млн. тонн или 1% меньше в годовом соотношении, считают в CISA.


МинПром по материалам МеталлСервис

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