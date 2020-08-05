Легенда индустрии и компании Apple, Фил Шиллер (Phil Schiller) покинет свой пост старшего вице-президента по маркетингу компании и уступит это место одному из своих заместителей, Грегу Джозвиаку (Greg Joswiak). Об этом Apple сообщила во вторник, 4 августа. Шиллер продолжит работу в компании в другой должности, став Советником Apple — почётным сотрудником, который внёс выдающийся технический и лидерский вклад в развитие компании. Только 10 человек являются Советниками Apple. Среди них, например, соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) и инженер Билл Аткинсон (Bill Atkinson). Шиллер присоединился к Apple в 1987 году. Шиллер продолжит руководить App Store, мероприятиями Apple, а также будет подчиняться только Тиму Куку. Смену своей должности он объяснил желанием проводить больше времени с семьей и друзьями. «Я продолжу свою работу здесь до тех пор, пока буду нужен. Работы много, но я также хотел бы иметь время для своей семьи и друзей, а также личных проектов», — сообщил Шиллер в заявлении Apple.



С поста главы маркетинга Apple ушёл Фил Шиллер — приятель Джобса и один из главных идеологов компании

С поста главы маркетинга Apple ушёл Фил Шиллер — приятель Джобса и один из главных идеологов компании

Легенда индустрии и компании Apple, Фил Шиллер (Phil Schiller) покинет свой пост старшего вице-президента по маркетингу компании и уступит это место одному из своих заместителей, Грегу Джозвиаку (Greg Joswiak). Об этом Apple сообщила во вторник, 4 августа.

Шиллер продолжит работу в компании в другой должности, став Советником Apple — почётным сотрудником, который внёс выдающийся технический и лидерский вклад в развитие компании. Только 10 человек являются Советниками Apple. Среди них, например, соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) и инженер Билл Аткинсон (Bill Atkinson). Шиллер присоединился к Apple в 1987 году.

Шиллер продолжит руководить App Store, мероприятиями Apple, а также будет подчиняться только Тиму Куку. Смену своей должности он объяснил желанием проводить больше времени с семьей и друзьями.

«Я продолжу свою работу здесь до тех пор, пока буду нужен. Работы много, но я также хотел бы иметь время для своей семьи и друзей, а также личных проектов», — сообщил Шиллер в заявлении Apple.

С поста главы маркетинга Apple ушёл Фил Шиллер — приятель Джобса и один из главных идеологов компании

Грег Джозвиак

Грег Джозвиак, который займет должность Шиллера, проработал в Apple на руководящих постах в сфере маркетинга «яблочных» продуктов более 20 лет. Он отвечал за рекламные кампании плееров iPod, смартфонов iPhone и других устройств Apple.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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