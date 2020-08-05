Компания Ярославского будет развивать "Мотор Сич" с китайскими инвесторами

Деятельность DCH и инвесторов будет связана, в частности, с запорожским ОАО "Мотор Сич"

Сегодня представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Обе стороны будут осуществлять всестороннее сотрудничество, совместно ведя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ОАО "Мотор Сич".

Напомним, бизнесмен Александр Ярославский официально стал владельцем "Банка Кредит Днепр", ранее принадлежавшего Виктору Пинчуку.

3 августа 2020 года между компанией "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая выступает единственным акционером "Банка Кредит Днепр", и Александром Ярославским, владельцем и президентом группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале "Банка Кредит Днепр".