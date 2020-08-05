Повторный запуск ОПЗ в случае остановки обойдется в $1 млн и 3 млн кубометров газа, - директор завода Синица

В случае вынужденной остановки производства АО "Одесский припортовый завод" его повторный запуск будет стоить около $1 млн и потребует не менее 3 млн кубометров природного газа. Об этом заявил и.о. председателя правления - директора ОПЗ Николай Синица в колонке для "Интерфакс-Украина".

“В свое время, работая по давальческой схеме, ОПЗ уже останавливался из-за переполненности складов и невозможности давальца организовать своевременную отгрузку химической продукции. Это, в свою очередь, привело к значительным финансовым убыткам и социальной напряженности среди трудового коллектива завода и в городе Южный”, - пишет директор ОПЗ.

В данный момент ОПЗ проводит конкурс по отбору поставщика давальческого сырья, однако его последний этап был заблокирован по решению суда. В случае прекращения поставок газа от действующего давальца до определения победителя возникнет угроза повторной остановки предприятия.

“Основным заданием порядка отбора стала разработка механизма, который защищает ОПЗ от рисков нестабильной работы и остановки производства. Дело в том, что запуск такого предприятия, как ОПЗ, после простоя – довольно дорогая и трудоемкая процедура. Возобновление производственных процессов после остановки завода требует затрат не менее 3 млн куб. м природного газа и дополнительных расходов в размере около 1 млн долл. США”, - заявил Синица.

Ранее на ОПЗ сообщали о том, что ООО “Торговый дом “Сокар Украина” и ЧП “ОККО КОНТРАКТ” не были допущены ко второму этапу конкурса по отбору давальческого сырья из-за того, что они не предоставили документы, подтверждающие наличие опыта по сбыту минеральных удобрений. После этого компания из группы “Сокар” обратилась в суд, который и заблокировал проведение конкурса.

Одесский припортовый завод является крупнейшим химическим предприятием Украины и входит в перечень предприятий большой приватизации. За год работы ОПЗ было произведено более 796 тыс. тонн карбамида и 90 тыс. тонн аммиака.