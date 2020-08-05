Минфин разместил облигации на 10,25 млрд гривен

Наибольшим спросом пользовались ценные бумаги со сроком обращения 2 года.

Министерство финансов по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 августа привлекло в государственный бюджет 10,25 млрд гривен.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба министерства.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска номинированных в гривне ценных бумаг со сроком обращения 6 месяцев, 1 и 2 года. Наибольший спрос инвесторов был сконцентрирован на инструменте с самым длинным сроком обращения из предложенных инструментов - на двухлетних бумагах", - говорится в сообщении.

Таким образом, от размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 1,9 млрд грн, однолетних - 3 млрд грн, а двухлетних - 5,3 млрд грн.

Средневзвешенная доходность составила 7,74%, 9,2% и 10,25% соответственно.

Напомним, в июле Украина разместила евробонды на $ 2 млрд под 7,25%.

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