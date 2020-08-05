“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит

Комментируя многочисленные обращения после выхода в СМИ очередной статьи о конфликте вокруг строек “Аркады”, в банке официально заявили о рейдерстве и назвали, кто за этим стоит.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте АКБ “Аркада”.

“Учитывая многочисленные обращения в банк “АРКАДА” инвесторов, клиентов, акционеров и партнеров банка по статье “Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрстрою", вышедшей 25 июня 2020 на “Экономической правде (Украинская правда)”, считаем необходимым высказать свою точку зрения и комментарии на эту публикацию. Так, председателем Правления Палывода К.В. стал в 1995 году, а не в 2003, как утверждает автор статьи. Именно при участии Палыводы К.В. была разработана и в 1995 году реализована на практике схема по привлечению средств населения для строительства жилья. Атаки на строительные площадки “Аркады” начались значительно раньше начала строительства “Патриотики”. Еще в 2015 году некоторые депутаты Киевсовета начали создавать искусственные препятствия строительству ЖК “Патриотика”. Они с участием нанятых титушек несколько раз ломали забор строительной площадки. На месте, где сейчас расположены законченные и принятые в эксплуатацию жилые дома ЖК “Патриотика”, после очередного нападения на ограждения они воткнули в землю несколько саженцев и объявили это сквером героев АТО. Через несколько дней все саженцы засохли. Крупные строительные проекты всегда привлекают псевдоактивистов, которые надеются получить от застройщика “отступные” за НЕ препятствование строительству или другие выгоды”, – заявили в пресс-службе.

По их словам, указанная в статье информация активно распространяется псевдоактивистами от ОО “Экопарк-Осокорки”, где это только возможно, даже на судебных заседаниях, в которых вообще не рассматривается вопрос о ДПТ Осокорки-Центральные.

“Цель распространения этой информации понятна – путем неоднократного повторения информации делается попытка создать стереотипное представление о том, что строительство ЖК “Патриотика на озерах” противоречит всем возможным нормам и является результатом преступных действий предшественников. В действительности, Детальный план территории района Осокорки Дарницкого административного района. Киева полностью соответствует Генеральному плану г.. Киева 2020 и был утвержден в полном соответствии с существующим тогда законодательством. Свидетельством этого является не только выдача всех необходимых согласований и получение положительных результатов экспертиз в процедуре утверждения ДПТ Осокорки-Центральные, которые могут быть предоставлены застройщиком на ознакомление любые заинтересованному лицу. О соответствии ДПТ Осокорки-Центральные Генплану г. Киева также свидетельствует внесение указанной территории под застройку в проект нового Генплана 2025, который сейчас находится на стадии согласования отдельных аспектов. В судебных спорах по ДПТ Осокорки-Центральные, инициированных рейдерской организацией “Экопарк Осокорки”, представители сегодняшнего Киевсовета (который псевдоактивисты “Экопарка” не считают преступной) подтверждают, что ДПТ полностью законный”, – резюмировали в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе высказали претензии также к КГГА и НБУ.

“Банк "Аркада" действительно утверждает, что проблемы возникли исключительно из-за рейдерских синхронных действий НБУ и КГГА”, – говорится в сообщении.

“Мы, Объединение инвесторов банка “Аркада”, не являемся следственным органом и не имеем доступа к документам, защищенным банковской тайной. Поэтому мы не можем однозначно утверждать, были ограничения и постановления Национального банка Украины в отношении банка “Аркада” приняты с целью защиты финансовой стабильности банковского сектора и будущих доверителей, или отдельные должностные лица НБУ принимали участие в скоординированной атаке на банк “Аркада”.В отношении же КГГА, отдельных депутатов Киевгорсовета и наемных псевдоактивистив ОО "Экопарк Осокорки" мы не имеем никаких сомнений. Это спланированная рейдерская атака! Мы не слепые, мы все видим. Как рядом, в том же Дарницком районе, беспроблемно возводятся сотни высоток с максимальной плотностью, иногда среди дворов уже построенных 20-30 лет назад домов… У депутатов Киевсовета нет никаких претензий к ним! Возводятся десятки, если не сотни уродливых архитектурных объектов, а градостроительный совет организуют только для “Аркады”, – прокомментировали представители Объединения инвесторов банка “Аркада” на своей странице в facebook.

Напомним, 15 июля Архитектурно-градостроительный совет КГГА рассмотрел откорректированный эскизный проект застройки ЖМ “Патриотика на озерах” на Осокорках. Комиссия выдала рекомендации заказчику строительства ООО “Контактбудсервис”.

Фото: пресс-служба банка “Аркада”