“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит

&ldquo;Аркада&rdquo; официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит

Комментируя многочисленные обращения после выхода в СМИ очередной статьи о конфликте вокруг строек “Аркады”, в банке официально заявили о рейдерстве и назвали, кто за этим стоит. 

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте АКБ “Аркада”.

“Учитывая многочисленные обращения в банк “АРКАДА”  инвесторов, клиентов, акционеров и партнеров банка по статье “Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрстрою", вышедшей 25 июня 2020 на “Экономической правде (Украинская правда)”, считаем необходимым высказать свою точку зрения и комментарии на эту публикацию. Так, председателем Правления Палывода К.В. стал в 1995 году, а не в 2003, как утверждает автор статьи. Именно при участии Палыводы К.В. была разработана и в 1995 году реализована на практике схема по привлечению средств населения для строительства жилья. Атаки на строительные площадки “Аркады” начались значительно раньше начала строительства “Патриотики”. Еще в 2015 году некоторые депутаты Киевсовета начали создавать искусственные препятствия строительству ЖК “Патриотика”. Они с участием нанятых титушек несколько раз ломали забор строительной площадки. На месте, где сейчас расположены законченные и принятые в эксплуатацию жилые дома ЖК “Патриотика”, после очередного нападения на ограждения они воткнули в землю несколько саженцев и объявили это сквером героев АТО. Через несколько дней все саженцы засохли. Крупные строительные проекты всегда привлекают псевдоактивистов, которые надеются получить от застройщика “отступные” за НЕ препятствование строительству или другие выгоды”, – заявили в пресс-службе.

По их словам, указанная в статье информация активно распространяется псевдоактивистами от ОО “Экопарк-Осокорки”, где это только возможно, даже на судебных заседаниях, в которых вообще не рассматривается вопрос о ДПТ Осокорки-Центральные. 

“Цель распространения этой информации понятна – путем неоднократного повторения информации делается попытка создать стереотипное представление о том, что строительство ЖК “Патриотика на озерах” противоречит всем возможным нормам и является результатом преступных действий предшественников. В действительности, Детальный план территории района Осокорки Дарницкого административного района. Киева полностью соответствует Генеральному плану г.. Киева 2020 и был утвержден в полном соответствии с существующим тогда законодательством. Свидетельством этого является не только выдача всех необходимых согласований и получение положительных результатов экспертиз в процедуре утверждения ДПТ Осокорки-Центральные, которые могут быть предоставлены застройщиком на ознакомление любые заинтересованному лицу. О соответствии ДПТ Осокорки-Центральные Генплану г. Киева также свидетельствует внесение указанной территории под застройку в проект нового Генплана 2025, который сейчас находится на стадии согласования отдельных аспектов. В судебных спорах по ДПТ Осокорки-Центральные, инициированных рейдерской организацией “Экопарк Осокорки”, представители сегодняшнего Киевсовета (который псевдоактивисты “Экопарка” не считают преступной) подтверждают, что ДПТ полностью законный”, – резюмировали в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе высказали претензии также к КГГА и НБУ.

“Банк "Аркада" действительно утверждает, что проблемы возникли исключительно из-за рейдерских синхронных действий НБУ и КГГА”, – говорится в сообщении. 

“Мы, Объединение инвесторов банка “Аркада”, не являемся следственным органом и не имеем доступа к документам, защищенным банковской тайной. Поэтому мы не можем однозначно утверждать, были ограничения и постановления Национального банка Украины в отношении банка “Аркада” приняты с целью защиты финансовой стабильности банковского сектора и будущих доверителей, или отдельные должностные лица НБУ принимали участие в скоординированной атаке на банк “Аркада”.В отношении же КГГА, отдельных депутатов Киевгорсовета и наемных псевдоактивистив ОО "Экопарк Осокорки" мы не имеем никаких сомнений. Это спланированная рейдерская атака! Мы не слепые, мы все видим. Как рядом, в том же Дарницком районе, беспроблемно возводятся сотни высоток с максимальной плотностью, иногда среди дворов уже построенных 20-30 лет назад домов… У депутатов Киевсовета нет никаких претензий к ним! Возводятся десятки, если не сотни уродливых архитектурных объектов, а градостроительный совет организуют только для “Аркады”, – прокомментировали представители Объединения инвесторов банка “Аркада” на своей странице в facebook.

Напомним, 15 июля Архитектурно-градостроительный совет КГГА рассмотрел откорректированный эскизный проект застройки ЖМ “Патриотика на озерах” на Осокорках. Комиссия выдала рекомендации заказчику строительства ООО “Контактбудсервис”.

Фото: пресс-служба банка “Аркада”


Вероника Злацкая, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
ArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в КливлендеArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в Кливленде
Hyundai Steel заявила о потере прибыли во 2 кварталеHyundai Steel заявила о потере прибыли во 2 квартале
Газпромовский газ стоит ниже уровня рентабельностиГазпромовский газ стоит ниже уровня рентабельности
СБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяцСБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяц
СБУ заявила о миллионных злоупотреблениях на Житомирском бронетанковом заводеСБУ заявила о миллионных злоупотреблениях на Житомирском бронетанковом заводе
Саудовская Аравия официально повысила импортный тариф на стальСаудовская Аравия официально повысила импортный тариф на сталь
“Национализация банка “Аркада” закончится массой недостроев и обманом 12 тысяч семей” - банк“Национализация банка “Аркада” закончится массой недостроев и обманом 12 тысяч семей” - банк
Укртранснафта заявила о резком падении транзита нефтиУкртранснафта заявила о резком падении транзита нефти
Крупнейшая авиакомпания Европы заявила об убытках в 1,8 млрд евроКрупнейшая авиакомпания Европы заявила об убытках в 1,8 млрд евро
Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 22%Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 22%
Последние новости
Подгружаем последние новости