Компания Ахметова по поставкам электроэнергии получила лицензию на поставку газа
Yasno является розничным брендом энергохолдинга ДТЭК.
Поставщик электроэнергии компания Yasno получила лицензию на поставку газа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Отныне кроме электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет поставлять природный газ. Компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов с юридическими клиентами. YASNO также готовится поставлять голубое топливо и населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно на сайте Yasno или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе.
В компании напоминают, что промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа и покупать у него голубое топливо по свободным ценам.
Отмечается, что вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком смогут также жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.
Компания Yasno является поставщиком электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических лиц в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
Компания является розничным брендом энергохолдинга ДТЭК по продаже электроэнергии.
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.
100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.