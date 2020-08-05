Компания Ахметова по поставкам электроэнергии получила лицензию на поставку газа

Yasno является розничным брендом энергохолдинга ДТЭК.

Компания Ахметова по поставкам электроэнергии получила лицензию на поставку газа
Фото: reform.energy

Поставщик электроэнергии компания Yasno получила лицензию на поставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне кроме электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO будет поставлять природный газ. Компания уже получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры о заключении первых газовых контрактов с юридическими клиентами. YASNO также готовится поставлять голубое топливо и населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его заключение можно на сайте Yasno или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе.

В компании напоминают, что промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа и покупать у него голубое топливо по свободным ценам.

Отмечается, что вскоре выбрать YASNO своим газовым поставщиком смогут также жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

Компания Yasno является поставщиком электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических лиц в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Компания является розничным брендом энергохолдинга ДТЭК по продаже электроэнергии.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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