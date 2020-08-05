С 1 августа в Украине вступило в силу применение программных РРО

С 1 августа в Украине вступило в силу применение программных РРО

В Государственной налоговой службе пояснили, что представляет собой фискальный режим работы программного регистратора расчетных операций. Так, с 1 августа сего года вступил в силу закон, согласно которому осуществляется регистрация расчетных документов на сервере налоговой посредством программного РРО. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Государственной налоговой службы в Киеве

В ведомстве проинформировали, что законом от 20 сентября 2019 № 128-IX "О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и другие законы Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг” предусмотрено, что фискальный режим работы программного регистратора расчетных операций (ПРРО) – это режим работы ПРРО, зарегистрированного в реестре таких регистраторов, который обеспечивает регистрацию расчетных документов на фискальном сервере контролирующего органа в соответствии с законом от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.

Также в ведомстве напомнили, что закон № 128-IX вступил в силу 1 августа 2020 года.

Как сообщала KV, внедрение применения программных РРО, которое планировалось с 19 апреля 2020 года, откладывается до 1 августа 2020 года. Это связано с поддержкой налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID – 19).

Фото: “Вісник. Офіційно про податки”


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
2 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 5002 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 500
Курс валют в Киеве: 3 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 3 августа 2020 года
Пенсии в Украине в ближайшие три года изменятся: названы суммыПенсии в Украине в ближайшие три года изменятся: названы суммы
Минфин надеется подписать соглашение со Всемирным банком о займе на $350 млн в конце августаМинфин надеется подписать соглашение со Всемирным банком о займе на $350 млн в конце августа
Несмотря на лето, бананы в Украине остаются самыми дешевыми фруктамиНесмотря на лето, бананы в Украине остаются самыми дешевыми фруктами
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
В Украине действует сезонный запрет на ловлю раковВ Украине действует сезонный запрет на ловлю раков
Uber и Visa запустили в Украине новый способ оплаты: как работает Uber CashUber и Visa запустили в Украине новый способ оплаты: как работает Uber Cash
В Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХВ Украине ввели новые штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ
В Украине может быть создан газовый хабВ Украине может быть создан газовый хаб
Последние новости
Подгружаем последние новости