С 1 августа в Украине вступило в силу применение программных РРО

В Государственной налоговой службе пояснили, что представляет собой фискальный режим работы программного регистратора расчетных операций. Так, с 1 августа сего года вступил в силу закон, согласно которому осуществляется регистрация расчетных документов на сервере налоговой посредством программного РРО.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Государственной налоговой службы в Киеве .

В ведомстве проинформировали, что законом от 20 сентября 2019 № 128-IX "О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и другие законы Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг” предусмотрено, что фискальный режим работы программного регистратора расчетных операций (ПРРО) – это режим работы ПРРО, зарегистрированного в реестре таких регистраторов, который обеспечивает регистрацию расчетных документов на фискальном сервере контролирующего органа в соответствии с законом от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.

Также в ведомстве напомнили, что закон № 128-IX вступил в силу 1 августа 2020 года.

Как сообщала KV , внедрение применения программных РРО, которое планировалось с 19 апреля 2020 года, откладывается до 1 августа 2020 года. Это связано с поддержкой налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID – 19).