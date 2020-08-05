Работодатели активно подают заявки на участие в программе по частичной безработице

Работодатели активно подают заявки на участие в программе по частичной безработице

По программе по частичной безработице по состоянию на 3 августа в центры занятости работодателями подано более 215,7 тыс. пакетов документов, из которых более 188 тыс. - от ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Об этом заявляет Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор.

Через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 тыс. человек, из них 174,5 тыс. - ФЛП. Программой уже профинансировано 1,83 млрд грн.

Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

"Стоит отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановилось. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс. человек, в июле – 68 тыс.", - сообщает министерство.

Всего за период карантина, с 12 марта по 31 июля, статус безработного получили более 395 тыс. граждан. С начала года трудоустроено более 370 тыс. граждан, в том числе за период карантина – 222 тыс.

"В частности, удалось задействовать людей в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных; в перерабатывающей промышленности - 14% и в сфере торговли - 13%", - сообщает министерство.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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