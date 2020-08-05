Ярославский расставляет в банке Кредит Днепр новых людей. Финучреждением будет руководить Сергей Панов

Банк Кредит Днепр официально сменил владельца. Об этом говорится в официальном пресс-релизе финучреждения.

3 августа 2020 года владелец банка, компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», и Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, заключили соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале банка.

30 июля 2020 года Ярославский получил от НБУ согласование прямого приобретения существенного участия в уставном капитале АО «Банк Кредит Днепр» в размере 100% акций. В результате сделки Александр Ярославский стал конечным бенефициарным владельцем финучреждения.

Наблюдательный совет банка Кредит Днепр принял решение о прекращении полномочий председателя правления банка Елены Малинской. Она покинет должность с даты заключения соглашения по отчуждению 100% акций в уставном капитале финучреждения.

Новый акционер с 4 августа назначил на должность председателя правления банка Сергея Панова. Его кандидатура согласована Национальным банком Украины.

В связи со сменой собственника также прекращаются полномочия действующего состава Наблюдательного совета финучреждения. Новые члены Наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур Национальным банком Украины.

Что мы знаем о банке

Банк Кредит Днепр основан в 1993 году, в настоящее время входит в группу банков с частным капиталом согласно классификации НБУ.

Единым акционером Банка Кредит Днепр является Александр Ярославский, собственник и президент группы DCH. Ярославский — экс-собственник Укрсиббанка. В 2007 году он продал 51% акций финучреждения BNP Paribas Group за $500 млн.

До сделки с Ярославским, единственным акционером Банка Кредит Днепр была компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.