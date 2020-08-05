Впервые с марта цена газа в Европе превысила 100 долл. за тыс. кубометров

Впервые с марта цена газа в Европе превысила 100 долл. за тыс. кубометров

Спотовая цена газа с поставкой на следующий день на австрийском хабе в Баумбартене во вторник преодолела планку в 100 долл. за тысячу кубометров (впервые с конца марта), свидетельствуют данные торгов.

Текущая котировка составляет 8,209 евро за МВт.ч (100,1 долл. за тысячу кубов), а максимальная - 8,4 евро за МВт.ч (102,4 долл. за тысячу кубов). На прошлой неделе спотовые котировки в Австрии были в среднем на уровне 76 долл. за тысячу кубометров.

Как собщалось сегодня, цены на газ толкает вверх установление жаркой погоды в Европе, что тянет за собой рост использования энергии для кондиционирования. Кроме того, из-за ремонтов снизились поставки газа из Норвегии.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes назвал самые дорогие мировые брендыForbes назвал самые дорогие мировые бренды
Электроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августаЭлектроэнергия для малого бизнеса подорожает с 1 августа
НБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит ДнепрНБУ дал добро Ярославскому на покупку банка Кредит Днепр
Запорожкокс провел еще один этап модернизации производстваЗапорожкокс провел еще один этап модернизации производства
В ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанциюВ ОАЭ запустили первую в стране атомную электростанцию
Блок рекламы


Похожие новости
Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”Антимонопольный комитет оштрафовал на 2 млн гривен участников сговора при закупке газа аэропортом “Борисполь”
Цена на золото впервые в истории превысила $2 тысячиЦена на золото впервые в истории превысила $2 тысячи
Количество угольных электростанций в мире впервые уменьшилосьКоличество угольных электростанций в мире впервые уменьшилось
Европа сокращает закупку сжиженного газа второй месяц подрядЕвропа сокращает закупку сжиженного газа второй месяц подряд
На каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларовНа каждом украинце уже "висит" долг в две тысячи долларов
Нафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населениюНафтогаз обнародовал новые условия поставки газа населению
МАУ потеряла 60 млн долл. и сократит 900 сотрудниковМАУ потеряла 60 млн долл. и сократит 900 сотрудников
Kumba ожидает снижения цен на руду до 90 долл к концу годаKumba ожидает снижения цен на руду до 90 долл к концу года
Задолженность по зарплатам в июне превысила 3,1 миллиардаЗадолженность по зарплатам в июне превысила 3,1 миллиарда
Аналитики считают, что доллар может утратить статус резервной мировой валютыАналитики считают, что доллар может утратить статус резервной мировой валюты
Последние новости
Подгружаем последние новости