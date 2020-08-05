Впервые с марта цена газа в Европе превысила 100 долл. за тыс. кубометров

Спотовая цена газа с поставкой на следующий день на австрийском хабе в Баумбартене во вторник преодолела планку в 100 долл. за тысячу кубометров (впервые с конца марта), свидетельствуют данные торгов.



Текущая котировка составляет 8,209 евро за МВт.ч (100,1 долл. за тысячу кубов), а максимальная - 8,4 евро за МВт.ч (102,4 долл. за тысячу кубов). На прошлой неделе спотовые котировки в Австрии были в среднем на уровне 76 долл. за тысячу кубометров.



Как собщалось сегодня, цены на газ толкает вверх установление жаркой погоды в Европе, что тянет за собой рост использования энергии для кондиционирования. Кроме того, из-за ремонтов снизились поставки газа из Норвегии.



