Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную оплату с карты на смартфон. Как это работает

Ощадбанк предложил сервис приема бесконтактных платежей в смартфонах без дополнительного оборудования — ОщадPAY. Об этом говорится в сообщении банка.

Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную оплату с карты на смартфон. Как это работает

Что известно о сервисе

Сервис разработан на базе технологии Visa Tap to Phone, которая дает возможность превратить смартфон с Android и NFC-модулем на POS-терминал.

Независимо от обслуживающего банка предприниматель может подключить этот сервис и значительно расширить сеть приема бесконтактных платежей, увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения услуг эквайринга.

Установленный на смартфоне ОщадPAY обеспечивает прием бесконтактных платежей карточками и NFC-устройствами: смартфонами, смарт-часами, NFC-кольцами и др.

Как работает сервис

  • Торговец вводит сумму сделки в ОщадPAY.

  • Клиент прикладывает карточку или гаджет для оплаты.

  • Оплата проведения.

  • При необходимости электронный чек отправляется на почту клиента или SMS-сообщением.

Напомним

Недавно Ощадбанк презентовал инновационную карточку MORE, которую можно оформить онлайн, в частности через чат боты.

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