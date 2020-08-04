Ощадбанк и Visa запустили бесконтактную оплату с карты на смартфон. Как это работает
Ощадбанк предложил сервис приема бесконтактных платежей в смартфонах без дополнительного оборудования — ОщадPAY. Об этом говорится в сообщении банка.
Что известно о сервисе
Сервис разработан на базе технологии Visa Tap to Phone, которая дает возможность превратить смартфон с Android и NFC-модулем на POS-терминал.
Независимо от обслуживающего банка предприниматель может подключить этот сервис и значительно расширить сеть приема бесконтактных платежей, увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения услуг эквайринга.
Установленный на смартфоне ОщадPAY обеспечивает прием бесконтактных платежей карточками и NFC-устройствами: смартфонами, смарт-часами, NFC-кольцами и др.
Как работает сервис
-
Торговец вводит сумму сделки в ОщадPAY.
-
Клиент прикладывает карточку или гаджет для оплаты.
-
Оплата проведения.
-
При необходимости электронный чек отправляется на почту клиента или SMS-сообщением.
Напомним
Недавно Ощадбанк презентовал инновационную карточку MORE, которую можно оформить онлайн, в частности через чат боты.