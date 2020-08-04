ФГВФЛ обвинил «Centr Motors» в мошенничестве. Финкомпания использует «липовое» свидетельство об участии в Фонде

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил в мошенничестве финансовую компанию ООО «Centr Motors». Она намеренно вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как отмечают в ФГВФЛ, финкомпания «Centr Motors» на своей веб-странице разместила среди документов, которыми она якобы обладает, поддельную скан-копию свидетельства участника ФГВФЛ. В то же время, Фонд никогда не выдавал этого свидетельства, а его номер и регистрационный номер на самом деле принадлежат существующему банку.

В ФГВФЛ отмечают, что такая компания вообще не могла бы стать участником Фонда. Ведь согласно закону «О системе гарантирования вкладов физических лиц», участниками Фонда являются исключительно банки Украины.

«Средства, которые клиенты передают компании ООО «Centr Motors», не гарантируются, а следовательно не будут возмещены Фондом в случае банкротства компании», — подчеркнули в ФГВФЛ.

Все документы сомнительные

В сообщении Фонда указывается, что по данным из общедоступных источников установлено, что любая информация о ПАО «Центр Моторс» отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Ее также нет на официальном сайте Государственной фискальной службы и на официальном сайте Национального банка. Там нет, в том числе, информации по номеру ЕГРПОУ, указанном на сайте компании.

«Таким образом, все документы, размещенные на сайте, вызывают сомнение в их достоверности», — отмечает Фонд.

Фонд обратился в правоохранительные органы с целью привлечения ООО «Centr Motors» к ответственности за представление недостоверной информации и введение в заблуждение.

Мошеннические схемы

По подсчетам «Минфина» в последние годы украинцы «подарили» организаторам финансовых пирамид свыше $1 млрд. К крупнейшим убыткам привела деятельность МММ-2011, в который украинцы вложили ориентировочно до $670 млн.

В мае этого года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3479, который предусматривает уголовную ответственность за создание и деятельность финансовых пирамид.

В соответствии с ним создание и деятельность финансовой пирамиды будет караться штрафом 1700-3400 грн или ограничением свободы до 3 лет. За повторное нарушение или сговор группы лиц хотят ограничивать или лишать свободы до 5 лет.

При использовании информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей проект предусматривает лишение свободы на 5-8 лет с конфискацией имущества. А если работала организованная группа — на 8-12 лет с конфискацией имущества.