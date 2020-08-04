СЭП 23/7. НБУ разрешил банкам проводить платежи ночью

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка с 3 августа заработала в режиме 23/7. Об этом говорится в сообщении регулятора.

СЭП 23/7. НБУ разрешил банкам проводить платежи ночью

Отныне система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Что это дает участникам

Участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод средств с 01:00 до 24:00. В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день — с 00:00 до 01:00.

Ранее СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные и выходные дни.

«Первыми ночью 3 августа в системе осуществили платежи АО „Альфа Банк“, АО „Первый инвестиционный банк“, АО „ИдеяБанк“. На рассвете к ним присоединились еще два банка — АО КБ „Приватбанк“ и АО „Ощадбанк“, — сообщили в НБУ.

В целом на протяжении первых суток работы по новому регламенту платежи в СЭП осуществляли все 75 банков и Государственная казначейская служба Украины, из них четыре банка (Альфа-Банк, ОТП Банк, Приватбанк, Укргазбанк) отправляли начальные платежи в СЭП до конца суток.

Сколько обработано платежей

Всего в течение банковского дня 3 августа 2020 в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн, в частности: в период с 01:00 до 8:30 — 286,04 тыс. платежей на 6,8 млрд грн; с 08:30 до 19:00 (рабочее время, определенное предыдущим регламентом СЭП) — более 1,303 млн платежей на 112 млрд грн; с 19:00 до 00:00 — 13 870 платежей на 69 млн грн.

Напомним

По данным НБУ, в 2019 году через СЭП осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 28% по сумме, чем в 2018 году.

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