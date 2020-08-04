Рост потребления металлолома зафиксирован только в Турции

Согласно данным Bureau of International Recycling (BIR), большая часть потребления на рынке лома снизилась в первом квартале, рост был зафиксирован только в Турции.



В частности, потребление металлолома в Китае сократилось на 9%, Япония и Южная Корея также значительно сократили потребление лома, соответственно на 13% и 8%.



С другой стороны, потребление лома в Турции увеличилось на 13% до 7,4 млн. тонн, что выше роста производства сырой стали в стране на 10% из-за резкого увеличения производства электропечей, которое выросло на 15% до 6,1 миллион тонн.

