Рост потребления металлолома зафиксирован только в Турции

Рост потребления металлолома зафиксирован только в Турции

Согласно данным Bureau of International Recycling (BIR), большая часть потребления на рынке лома снизилась в первом квартале, рост был зафиксирован только в Турции.

В частности, потребление металлолома в Китае сократилось на 9%, Япония и Южная Корея также значительно сократили потребление лома, соответственно на 13% и 8%.

С другой стороны, потребление лома в Турции увеличилось на 13% до 7,4 млн. тонн, что выше роста производства сырой стали в стране на 10% из-за резкого увеличения производства электропечей, которое выросло на 15% до 6,1 миллион тонн.



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